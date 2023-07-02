İhlas Haber Ajansı

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Tadilat esnasında bulunan güvercin yuvası çöpe bırakıldı

Eskişehir’de bir işletmenin tabela değişikliği esnasında bulunan ve içinde 5 yavrunun olduğu güvercin yuvasının çöpe atılması tepki çekti.

Eskişehir'de bir işletmenin tabela değişikliği esnasında bulunan ve içinde 5 yavrunun olduğu güvercin yuvasının çöpe atılması tepki çekti.


Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Reşadiye Esnafı Sokak'ta bulunan bir işletme tabela değişikliği yaptığı esnada güvercin yuvası bulundu. İçinde 5 yavrunun bulunduğu güvercin yuvası, bilinmeyen bir sebeple çöp kutusunun üzerine bırakıldı. Çevreden geçen vatandaşlar karşılaştıkları manzara karşısında hayrete düşerken, çöpe atılan yavru güvercinler ihbar üzerine gelen belediye yetkilileri tarafından barınağa götürüldü.

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