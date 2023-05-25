Taekwondo turnuvasında Eskişehir'e 3 madalya

Eskişehirli genç sporcular, Bolu'da düzenlenen Okul Sporları Taekwondo Yıldızlar Grup Müsabakalarında büyük başarı gösterdi.

Bolu'da 20 ilden öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen müsabakalara, toplamda 463 sporcu, 80 antrenör ve bir çok idareci katıldı. Eskişehirli genç sporcular, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı çerçevesinde düzenlenen Okul Sporları Taekwondo Yıldızlar Grup Müsabakalarında başarı elde etti. Turnuvada Kaan Sarıbulut 1'inci, Melek Tuana Bekmez 2'inci ve Nisa Nur Karaaslan 3'üncü olarak madalya almaya hak kazandı. Toplamda 3 madalya kazanan Eskişehirli genç sporcular, turnuvaya damga vurdu.