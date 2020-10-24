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Taekwondocular kuşak sınavında maharetlerini gösterdi

Eskişehir’de küçük taekwondocuların kuşak sınavı yoğun katılımla gerçekleşti.

Eskişehir'de küçük taekwondocuların kuşak sınavı yoğun katılımla gerçekleşti.


Eskişehir Zirve Taekwondo Kulübü'nün Eylül ayı kuşak sınavı küçük taekwondocuların çekişmeli mücadeleleriyle gerçekleşti. Sınavın ardından yapılan törende başarılı sporcular ödüllendirildi. Törende kuşak sınavlarını geçen küçüklerin ve ailelerinin mutlulukları gözlerinden okundu. Öğrencilerinin başarılı olacağından emin olduklarını söyleyen antrenörler Hatice Kübra Yangın, Adem Tayyar ve Barış Çolhan, hedeflerinin dünya ve Avrupa platformlarında Türkiye'yi temsil edecek sporcular yetiştirmek olduğunu söyledi. Sporcuların küçük yaşlardan itibaren yetişmeleri gerektiğini vurgulayan antrenörler, aynı zamanda çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimine katkı sağlamanın kendilerine mutluluk verdiğini söyledi.


Öte yandan küçük taekwondocular Azerbaycan'a destek vermek için toplu fotoğraf çekiminde Türk bayrağının yanında Azerbaycan bayrağı açtı.

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