İhlas Haber Ajansı

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TAK ekibi çalışmalarını sürdürüyor

Tepebaşı Belediyesi bünyesinde kurulan Tepebaşı Arama Kurtarma (TAK) Ekibi, ulaştığı Gaziantep’in İslahiye ilçesinde arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi bünyesinde kurulan Tepebaşı Arama Kurtarma (TAK) Ekibi, ulaştığı Gaziantep'in İslahiye ilçesinde arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.


Tepebaşı Belediyesi, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ilde büyük yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrasında bölgeye yardımlar konusunda AFAD ile koordineli olarak hemen harekete geçti.


İslahiye İlçesi Atatürk Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde yıkılan bir binada 7 kişinin enkaz altında yardım beklediğiyle ilgili yapılan ihbar üzerine Tepebaşı Arama Kurtarma (TAK) Ekibi, AFAD ve Erbil Kurtarma Ekibi ile birlikte belirtilen enkazda arama kurtarma çalışmalarına başladı.

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