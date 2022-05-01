Takla atan araçta baba öldü, oğlu ağır yaralandı

Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobilde bulunan baba ve oğlunu ölüm ayırdı.

Kaza, Tepebaşı ilçesine bağlı Takmak Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kütahya'dan Eskişehir'e seyir halinde olan İsmail C.'nin (27) kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, sürücü İsmail C.'nin ağır yaralandığını, yolcu olarak bulunan babası İsa C.'nin (52) ise olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Sağlık ekiplerinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan İsmail C.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.