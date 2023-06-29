Taksici esnafı bu bayram da umduğunu bulamadı

Eskişehir'de Kurban Bayramı'nda ve öncesinde işleri bekledikleri gibi olmayan taksiciler, bazı vatandaşların yoğun trafik sebebiyle taksiyi tercih etmediğini söyledi.

Kurban Bayramı çerçevesindeki 9 gün olarak ilan edilen resmi tatilde şehir değiştiren binlerce vatandaş, otogar ve tren garı gibi yerlerde yoğunluk oluşturdu. Uzun yolun ardından vatandaşların en sık kullandığı ulaşım araçlarından birisi olan taksiler, bu bayramda eskisi kadar tercih edilmedi. Kentteki yoğun trafik sebebiyle taksilerin daha az kullanılmaya başlandığı belirtilirken, bazı vatandaşların uzun araç kuyrukları sebebiyle gidecekleri yerlere geç kaldığı ve zaman zaman esnafla tartıştığı aktarıldı. Konuyla ilgili düşüncelerini belirten Eskişehirli taksici esnafı, kentteki sinyalizasyon sisteminde hata olduğunu düşünürken, ana arterlere alt ve üst geçitler yapılmasının bu sorunu çözebileceğini belirtti.

“Eski bayramlar yok, tabiri caizse durak çakılı”

Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde taksicilik yapan Mislim Salih, şehir içerisinde tramvaya bazı öncelikler sağlandığını ve bunun trafiği olumsuz yönde etkilediğini söyledi. Ana arterlere alt ve üst geçitler yapılmasının bu tür sorunlara çözüm sağlayabileceğini ifade eden Salih, “Eski bayramlar yok, tabiri caizse durak çakılı. Eskiden bu şekilde değildi. İnsanlar artık bayramı tatil olarak görüyor. Bayramı bayram olarak yaşamıyoruz. Dolayısıyla bayram öncesi işlerimiz durgun geçti ancak bizi asıl etkileyen şey trafik sorunu oldu. Eskişehir'de 2004 yılında tramvay sistemine geçildi. Trafikte tramvayın bazı öncelikleri oldu. Burası zaten caddeleri ve sokakları dar olan bir şehir. Bu işlerin sinyalizasyon istatistikleri var. Mesela 10 araba A noktasından B noktasına 5 dakikada gidecekse, sinyalizasyonda öncelik tramvaya verildiği için bu bütün trafiği etkiliyor ve süre uzuyor. Böyle olunca tüm araçlar yoğun bir şekilde trafikte kalıyor. Ondan sonra 5 dakikalık yere 10 dakikada, 20 dakikalık yere de 50 dakikada gidiliyor. Otogar girişi, adliye, Odunpazarı ve Atatürk Lisesi gibi ana arterlerde tramvaya alt veya üst geçit yapılması gerekiyor. Artık bu Eskişehir için şart oldu” dedi.

“Ana arterlerin çıkmaza girmesi trafiği büyük bir ölçüde kaosa sürüklüyor“

Kentteki trafik yoğunluğu sebebiyle zaman zaman bazı vatandaşlarla sorun yaşadıklarını da aktaran Salih, “Bizim tramvayla bir sıkıntımız yok. Her toplu taşıma aracının müşterisi ayrıdır. Vatandaş istediği yere istediği araçla gidebilir. Ama ana arterlerin çıkmaza girmesi trafiği büyük bir ölçüde kaosa sürüklüyor ve bu bizi olumsuz yönde etkiliyor. Köprübaşı'nın orada 100 metre civarında 6 tane ışık var. Geçenlerde bir müşteri aldım, İstanbul'dan gelmiş ve Haller tarafına gitmek istiyor. Sürekli ışıklara yakalanınca adam, ‘ben ineyim, sizden daha hızlı giderim' dedi. Eskişehir biraz da ışık şehri. Hadi şehir dışından gelen insanların bir vakit sınırlaması yok. Bir yere gidecekleri zaman rahat rahat gidebilirler ama atıyorum hastaneye veya sınava yetişecek bir vatandaşın acelesi var, onu hızlı bir şekilde ulaştırmamız lazım. Eskişehir'de ışık çok, yoğunluk fazla” diye konuştu.

“Bu bayram yoğunluk olmadı, işler umduğumuz gibi değil”

TCDD Eskişehir Tren Garı'nda taksicilik yapan Mehmet Yeler ise bu bayramda işlerin bekledikleri gibi olmadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Bayram tatili uzun olunca çoğu vatandaş memleketine gitti. Şu anda Eskişehir boş kaldı diyebiliriz. Öğrencilerin de okula devamlılık mecburiyeti olmayınca ve okulları kapanınca onlar da tatile gittiler. Ama bizim işlerimizde yoğunluk yok. Şu anda işler umduğumuz gibi değil. Biraz aktiflik olursa biz de sevineceğiz, mutlu olacağız inşallah. Müşterilerimizi bekliyoruz."