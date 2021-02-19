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Tamir için sanayiye bırakılan araç yandı

Eskişehir’de birkaç ay önce tamir edilmesi için sanayiye bırakıldıktan sonra alınmayan panelvan araçta yangın çıktı.

Eskişehir'de birkaç ay önce tamir edilmesi için sanayiye bırakıldıktan sonra alınmayan panelvan araçta yangın çıktı.


Edinilen bilgilere göre, küçük sanayideki bir atölyeye motor tamiri için birkaç ay önce bırakılan panelvan aracı sahibi almaya gelmedi. Teslim alınmayan araç boş bir alana çekildi. Panelvan aracın arka kısmında yer yatağında yaşayan birisinin olduğu öğrenilirken akşam saatlerinde araçta yangın meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Araçta kaldığı söylenen evsiz vatandaşa bir şey olmazken, araç kullanılmaz hale geldi.


Olayla ilgili araştırma sürüyor.

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