TANAP desteği sayesinde akülü arabalarına kavuştular

Eskişehir Seyitgazi ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli öğrenciler tarafından çeşitli etkinliklerin sunulduğu programda, TANAP ''sosyal ve çevresel yatırım programları'' desteğiyle alınan akülü arabalar ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

Şehit Mustafa Akbaş İlkokulu çok amaçlı salonunda düzenlenen programda engelli öğrenciler, bir birinden güzel gösterilerini katılanlara sergilediler. Günün anlamıyla ilgili bir konuşma yapan Seyitgazi Kaymakamı Cüneyt Demirkol; ''Engelli vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm üretmek ve tüm hizmetlerden ve haklardan eşit bir biçimde yararlanmalarını sağlamak, insanlık borcumuzun yanı sıra, çağdaş toplum ve devlet olmanın da en önemli gereklerindendir'' diye belirtti.

Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın ise; ''Engelli kardeşlerimiz her zaman kalbimizde, onların daha müreffeh ve daha rahat nasıl yaşayabileceklerse hayatlarını kolaylaştırmalıyız. Bize de belediyecilik alanında yaptığımız bütün projelerde, bütün işlerimizde bu kardeşlerimizin varlığını düşünmekteyiz. Bizler bütün projelerimizi de engelli kardeşlerimizin kullanabileceği biçimde yapmaya çalışıyoruz. Sağlam kişiler olarak da bu kardeşlerimizi her zaman düşünmek zorundayız, çünkü bizlerde birer engelli adayıyız'' dedi.

Daha sonra gösterilerini sunan engelli öğrencilere Seyitgazi Kaymakamı Cüneyt Demirkol ve Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın tarafından teşekkür belgeleri sunuldu.

Programda, Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından AB projesi olan ''Afetlere karşı engelleri birlikte aşalım'' projesinin tanıtımı yapıldı. Program sonunda, Seyitgazi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından hazırlanan ''Engelli sosyal destek'' projesi kapsamında TANAP ''sosyal ve çevresel yatırım programları'' desteğiyle alınan akülü arabalar ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.