Anadolu Üniversitesi, 15 Temmuz 2016'da teşebbüs edilen darbe girişi yıl dönümüne özel olarak “Tanıklarıyla 15 Temmuz Darbe Girişimi ve Milli İradenin Zaferi” adlı konferans düzenledi.

Anadolu Üniversitesi Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da teşebbüs ettiği darbe girişiminin yıl dönümüne özel, “Tanıklarıyla 15 Temmuz Darbe Girişimi ve Milli İradenin Zaferi” adlı konferans düzenlendi. Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haşim Şahin moderatörlüğünde çevrim içi olarak gerçekleştirilen konferansa; 15 Temmuz Vatan Şehitleri ve Gazileri Derneği Genel Başkanı Zeki Kılınç, 15 Temmuz Vatan Şehitleri ve Gazileri Derneği Başkan Yardımcısı Meltem Kılınç ve 15 Temmuz Gazisi Üzeyir Civan konuşmacı olarak katıldı.

“Kahramanlık bu ülkenin mayasında var”

Konferansın moderatörlüğünü yapan Prof. Dr. Haşim Şahin, “Yaşanan olayların hepsini televizyondan canlı olarak gördük. Allah bu günleri bize tekrar yaşatmasın. Böyle bir durum olduğunda halkımızın, vatandaşlarımızın dimdik ayakta duracağına da şahit olduk. Kahramanlık bu ülkenin mayasında var” dedi.

“Milletimiz bu asil ruhu kıyamete kadar üzerinde taşıyacak”

Milletimizin geçmişten günümüze kadar bağımsızlık için savaştığını söyleyen Zeki Kılınç, “Vatanda bağımsız olarak yaşayabilmek için bedeller ödenir. Milletimiz asırlardır bu bedeli ödedi ve ödemeye de devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“O gece milletimiz yeni bir destan daha yazdı”

15 Temmuz gecesinde Türk milletinin cesaretini bir kez daha kanıtladığını ve yeni bir destan daha yazdığını söyleyen Meltem Kılınç ise “15 Temmuz unutulmaması gereken bir gece. Bu milletin evlatları başarıdan başarıya koşmuşlardır. O gece bu topraklarda yetişen aslan yürekli kardeşlerimiz en güzel şekilde cesaretlerini gösterdiler” dedi.

“Bu vatana hepimiz sahip çıkmalıyız”

Son olarak 15 Temmuz gecesinde yaralanan Gazi Üzeyir Civan, “15 Temmuz sadece bu milletin değil tüm İslam âleminin tarihinde bir dönüm noktası. Bu vatana hepimiz sahip çıkmalıyız” şeklinde konuştu.