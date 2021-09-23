İhlas Haber Ajansı

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Tankerde 19 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Eskişehir’de polisin yaptığı çalışmalar sonucu bir tankerde 19 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Eskişehir'de polisin yaptığı çalışmalar sonucu bir tankerde 19 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele kapsamında çalışma düzenledi. Bu kapsamda Eskişehir'i güzergah olarak seçen ve kaçak akaryakıt sevkiyatı yaptığı tespit edilen 1 tankerde yapılan aramada, 19 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.


Yakalanan 1 şahıs hakkında ise ‘Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' ve ‘Petrol Piyasası Kanunu' kapsamında işlem başlatıldı.

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