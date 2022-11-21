İhlas Haber Ajansı

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Tankerde 22 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Eskişehir kent merkezinde polis ekipleri tarafından bir tankerin içinde yapılan aramada 22 bin litre kaçak, karışımlı akaryakıt ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli yakalandı.


Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devletin vergi kaybının önlenmesi, haksız kazancın engellenmesi amacıyla kaçak, karışımlı akaryakıt ürünlerini piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik arama yapıldı. Yapılan aramaların sonucunda kent merkezinde 1 tankerde 22 bin litre kaçak, karışımlı akaryakıt ele geçirildi ve 1 şahıs yakalandı. Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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