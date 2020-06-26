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Taraftara 'kampanyaya katılın' çağrısı

Eskişehirspor’da hatıra bilet kampanyası tüm hızıyla sürüyor.

Eskişehirspor'da hatıra bilet kampanyası tüm hızıyla sürüyor. Şehrin farklı noktalarında Altayspor maçı için basılan hatıra biletler satılıyor.


Hatıra bilet kampanyasının fikir babası Hakan Üresin ve ekibi de Doktorlar Caddesi girişinde bilet satışını sürdürüyor. Şehri Sevda grubu kurucusu olan Üresin, taraftarı kampanyaya katılmaya davet etti. Üresin, "Bu bilet satış kampanyası sezon sonuna kadar sürecek, ortam çok umut verici değil ama inşallah bir şeye faydası olacak. Bu yönetim geldiğinden beri otellerde mahsur kalmadık, maaşsız kalınmadı, yönetim elinden geleni yapıyor biz de elimizden geleni yapacağız"dedi.

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