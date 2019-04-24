Tepebaşı Belediyesi ve Tarih Vakfı işbirliğinde düzenlenen Tarih Konuşmaları, “Türkiye'de 68” söyleşisi ile devam etti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ile Tarih Vakfı Başkanı Mehmet Alkan'ın imzaladığı kültürel işbirliği protokolünün ardından Tarih Konuşmaları etkinliğinin üçüncüsü düzenlendi. Tepebaşı Belediyesi Özdilek Sanat Merkezi'nde gerçekleşen Türkiye'de 68 isimli söyleşinin moderatörlüğünü Tarih Vakfı Başkanı Mehmet Alkan yaparken, Yönetmen ve Tarihçi Emin Alper ile Gazeteci-Yazar Bilge Seçkin Çetinkaya konuşmacı olarak katıldı.

Söyleşiye katılan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na ve 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlere değinerek sözlerine başladı. Başkan Ataç, “Eskişehir'deki bu başarı, Ankara'ya, Bolu'ya, Bilecik'e de sıçradı. Zaman zaman Türkiye'de olan olumsuzluklara karşı canım çok sıkılıyor. Örneğin Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı. Resmen bir provokasyon. Ama neyse ki can kaybı olmadı. Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu ve yanındaki arkadaşlarımız sağ salim oradan ayrıldı. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Geçtiğimiz dönemlerde yabancı bir kaynak insani gelişmişlik adına 20 ülke sıraladı. Bakıyorsunuz hepsi parlamenter sistemde. Bizde ise sahip olduğumuz değerler terk ediliyor. Ama yerel yönetimlerdeki bu başarı, Türkiye'de artık parlamenter sisteme tekrar geçilmesine sebep olacak. Mücadelemiz sürecek. İstanbul'daki seçimi iptal etmeye çalışıyorlar. O açıdan artık Türk halkı ciddi olarak dirençli olmalı, yan yana olmalı. Bizim bu programlarımızın ana hedefi, hukuku ne kadar benimsediğimizi gösteriyor. Mehmet hocamızın buraya gelmesi ve bize bu desteği vermesi çok önemli. Tekrar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızı kutluyorum” şeklinde konuştu.

Başkanın ardından söyleşi, moderatör Alkan'ın konuşmacıları tanıtmasıyla başladı. Gazeteci-Yazar Bilge Seçkin Çetinkaya, Hareketin ve Devrimin Tiyatrosu başlığıyla, Tarihçi Emin Alper ise Türkiye'de 1968 Öğrenci Hareketi konusuyla düşüncelerini söyleşiye gelenlere aktardı.

Gazeteci-Yazar Çetinkaya konuşmasına 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na değinerek başladı. Çetinkaya, “Dünyanın en güzel bayramlarından biri. Gelecekleri çalınan milyonlarca çocuk var. 152 milyon çocuk, çocuk işçi olarak çalışıyor. 1990'ların ortasında ortaya çıkan bir öğrenci hareketinin parçasıydık. Üniversitelerimizde tiyatro yapıyorduk. Ezilenlerin sesinin çıktığı, örgütlenerek kendilerini görülür kıldığı bir dönem. Devrimsel dönemlere tiyatro eşlik ediyor. Toplumdaki farklı kesimler tiyatroya merak salıyorlar. Bunun nedeni insanların yeni toplumsal rollerini prova etmek istemeleri bana göre. Aynı zamanda çok etkin bir iletişim aracı. 1968 de böyle bir dönem. Kontrol edilemez bir şekilde işçiler, köylüler, öğrenciler, daha önce tiyatro yapmamış birçok kesim tiyatroya başlıyor” şekilde konuşmasına başlayarak, Hareketin ve Devrimin Tiyatrosu konusunu izleyicilerle paylaştı.

Bir diğer konuşmacı Yönetmen ve Tarihçi Emin Alper, “1968 deyince global ölçekte öğrenci-gençlik isyanlarını anlıyoruz. Özellikle 68 yılı Mayıs Haziran aylarında bütün dünyada neredeyse eşzamanlı olarak harekete geçmiş. Doğu ülkeleri hariç, Arap Yarımadası'ndaki bazı ülkeleri hariç tutarsak, 68'in yaşanmadığı öğrenci isyanının bir ülkeyi kasıp kavurmadığı neredeyse görülmüş değil. Öncelikle ben, 68 denilince bunu anlıyorum. Mayıs'ta öğrenciler, ardından işçiler Fransız hükümetini devirme noktasına varınca, oradan başlayan şok dalgaları tüm dünyaya sıçrıyor. Pek çok tarihçi Fransa'dan ziyade, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşananların öncü olduğunu düşünüyor. Büyük ölçüce güneyde, oy hakkından mahrum kalmış siyahları, seçmen olarak kaydettiren öğrencilerin başlattığı bir hareket. Türkiye'de ise bu hareket bence 27 Mayıs süreciyle başlıyor. Üniversitelerin muhalefet merkezi haline gelmesi, polisin öğrencilerle temasları, en nihayetinde ordunun müdahalesiyle başlayan bir olay. 27 Mayıs'ın iki aktörü vardır; biri öğrenci diğer ordu.” şeklinde konuşarak, 1968 Öğrenci Hareketi konulu söyleşisini gerçekleştirdi.

Söyleşinin ardından soru-cevap kısmına geçildi. Moderatör Alkan ve konuşmacılar Çetinkaya ile Alper, izleyicilerden gelen soruları cevapladı. Ardından Başkan Ataç'ın Alkan'a, Çetinkaya'ya ve Alper'e çiçek takdim etmesiyle etkinlik sonlandı.