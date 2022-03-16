Tarih olan telefon kulübeleri cadde ve sokaklarda hala yer alıyor

Bir zamanların en değerli iletişim araçlarından olan telefon kulübeleri, günümüzde nerdeyse hiç kullanılmamasına rağmen Eskişehir'de hala cadde ve sokaklarda yer alıyor.

Önceden insanlar için en önemli iletişim araçlarından biri olan telefon kulübeleri unutulmaya yüz tutmuş durumda. Cep telefonlarının yaygın olmadığı zamanlarda nerdeyse her köşede bulunan ankesörlü telefonlar, tarih olmaya başladı. Bir zamanlar önünde uzun kuyrukların oluştuğu telefon kulübeleri, cep telefonlarının yaygınlaşmasıyla birlikte insanlar tarafından artık tercih edilmiyor. Eskişehir'de nerdeyse hiç kullanılmayan telefon kulübeleri, soğuk kış günlerinde evsiz insanlar tarafından sığınak olarak kullanılıyor.