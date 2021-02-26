Tarih Tepebaşı'nda konuşuluyor

Tepebaşı Belediyesi ve Tarih Vakfı işbirliğinde, tarih bilincini artırmak amacı ile düzenlenen ve vatandaşlardan büyük beğeni toplayan Tarih Konuşmaları sürüyor.

Korona virüs salgını nedeniyle online olarak gerçekleşen ve tarihe ilgi duyan vatandaşların ilgisi ile düzenlenen etkinliğin sonuncusu, “Bir Muhabbet Kuşu: Postmodern Göstergeler Işığında Zeki Müren” oldu. Oturumun moderatörlüğünü Öğr. Gör. Kazım Demirer yaparken, konuk Doç. Dr. Şeyma Ersoy Çak kitabı, “Bir Muhabbet Kuşu: Postmodern Göstergeler Işığında Zeki Müren” hakkında paylaşımlarda bulundu.

Yazar Çak, Cumhuriyet'in kurulmasının ardından hızla yayılan ve gelişen modernleşme dalgası ile müzikal ve sosyo-kültürel yapının değişiminin, toplumsal cinsiyet kurgularının da farklılaşmasıyla beraber geldiğini kaydetti. Kurulan gazinoların ve popülerleşen Türk makam müziğinin de değişen kültürel sistemlere bir örnek olduğunu kaydeden Çak, bu çok katmanlı durumun, dönemin elverdiği üzere “yıldız” bir sanatçı olan Zeki Müren'in sanat yaşamı ile bu kitapta incelediğini ifade etti.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, Tarih Vakfı iş birliğinde düzenlenen Tarih Konuşmaları'nın farklı konu ve konuklar ile süreceğini belirtti.