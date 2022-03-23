Tarihe tanıklık eden Zaimağa Konağı 100. yılında ziyaretçilerini bekliyor

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde 100 yıl önce tarihe tanıklık eden Zaimağa Konağı ziyaretçilerini bekliyor.

Kurtuluş Savaşı döneminde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve dönemin Bakanlar Kurulunun Ankara dışında gerçekleştirdiği ilk ve tek toplantı yeni olarak tarihe geçen, kritik kararların alındığı Türk tarihinin önemli toplantısı, 24 Mart 1922'de Sivrihisar Zaimağa Konağı'nda gerçekleşti. Günümüzde konağın ilk katı Zaimoğlu ailesinin yaşamını anlatırken, üst kat ise ziyaretçilerine bir müze atmosferi içerisinde Kurtuluş Savaşına, dönemin Bakanlar Kuruluna, Türk tarihinin önemli toplantısına ve Atatürk'e dair kesitler sunuyor.

O döneme ait eserler sergileniyor

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü'nün talimatı ile tarihi konak, aslına uygun olarak düzenlendi. Ahşap işlemeleri ile üstün sanat zevkini yansıtan konak her detayı ile titizlikle dizayn edildi. Konağı ziyaret eden misafirler, Zaimağa ailesine ve toplantıya dair birçok bilgi edinebilmenin yanı sıra o döneme ait eserleri de görebiliyor. Sivrihisar Zaimağa Konağı, önemli toplantının 100. yılında tüm ihtişamı ile ziyaretçilerini bekliyor.