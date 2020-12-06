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Tarihi bölge sokak hayvanlarına kaldı

Eskişehir’de sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından Odunpazarı bölgesinde bulunan sokak hayvanları fotoğraflara yansıdı.

Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından Odunpazarı bölgesinde bulunan sokak hayvanları fotoğraflara yansıdı.


İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında Eskişehir'de bulunan Odunpazarı bölgesinde sokak hayvanları fotoğraflara yansıdı. Türkiye genelinde turistlere ev sahipliği yapan bölge sokak hayvanlarına kaldı. Gün boyu sessizliğin tadını çıkaran sokak hayvanları ayrıca daha önceden bırakılan mama ve su sayesinde ise yiyecek sorunu yaşamadı.

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