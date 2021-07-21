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Tarihi bölgede Kurban Bayramı sessizliği

Eskişehir’de Kurban Bayramı’nın ikinci gününde boş kalan tarihi evleriyle meşhur Odunpazarı, drone ile havadan görüntülendi.

Eskişehir'de Kurban Bayramı'nın ikinci gününde boş kalan tarihi evleriyle meşhur Odunpazarı, drone ile havadan görüntülendi.


Kurban Bayramı dolayısıyla verilen 9 günlük tatil ile tarihi evleriyle meşhur Odunpazarı sokakları boş kaldı. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan tarihi caddeler, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde sessizliğe büründü. Boş kalan tarihi bölge drone ile havadan görüntülendi. Zaman zaman bazı vatandaşların çevrede gezdiği görülse de ziyaretçi sayısının yetersiz olmasından dolayı birçok esnafın dükkânlarını açmaması dikkat çekti. Görenleri adeta tarihi bir yolculuğa çıkartan bölge, pandemiden önceki günlerini arıyor.

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