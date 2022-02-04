Tarihi bölgedeki çeşmeler bakımsızlıklarıyla öne çıkıyor

Eskişehir'in tarihi Odunpazarı Bölgesi'nde bulunan bazı çeşmelerin bakımsız hali dikkat çekiyor.

Tarihi evleriyle meşhur Odunpazarı Bölgesi ve civarındaki çeşmeler, kimliği belirsiz kişiler tarafından tahrip ediliyor. Bazı çeşmelerde musluk bile bulunmazken, bazıları ise üzerindeki yazı ve çizimlerle dikkat çekiyor. Tarihi olarak bilinen çeşmelerin bakımsız hali, hem mahallede yaşayan vatandaşların hem de bölgeyi ziyaret eden turistlerin tepki göstermesine sebep oluyor. Tarihi değerlere sahip çıkılması gerektiğini ifade eden vatandaşlar, gerekli bakım ve kontrollerin yapılması için yetkilileri göreve çağırıyor.