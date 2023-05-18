Tarihi çeşme onarılmayı bekliyor

Eskişehir'de ki tarihi çeşmenin bakımsız hali dikkat çekerken, vatandaşlar yetkililerden onarmasını bekliyor.

Odunpazarı ilçesi Alanönü Mahallesi Kolbastı sokakta bulunan çeşme, kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi. Çeşmenin musluğu sökülürken, duvarındaki spreyle yazılan yazılar dikkat çekerken, çeşme havuzunun içine de bazı çöplerin atıldığı görüldü. Yıllarca vatandaşa hizmet eden çeşmenin şuan ki halini görenler ise yetkililerden yeniden onarılarak hizmete almasını bekliyor.