Tarihi çukur çeşmenin bakır kurnaları çalındı

Kayakent mahallesinde bulunan ve yapımı tahmini 18. yüzyıla dayanan Çukur çeşme, ilçenin sembollerinden biri olarak biliniyor. Hırsızların bakırın pahalı olması dolayısıyla kurnaları çaldıkları tahmin ediliyor. Yıllarca mahalle sakinlerinin su ihtiyacını karşılayan Çukur çeşme hırsızların hedefi oldu. Yıllara meydan okuyan tarihi çeşmenin 2 bakır kurnasının kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalınması çevre sakinlerini şaşırttı.