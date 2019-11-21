Tarihi dekor içerisinde yemek keyfi

Eskişehir'de bulunan Çiğerci Aziz Usta'da bulunan binlerce tarihi obje işletmeye farklı bir hava katarken, gelen misafirlerde tarih içinde yemeklerini yeme imkanı buluyor.

Çiğerci Aziz Usta'ya ilk kez gelen vatandaşlar, içeride bulunan binlerce objeye hayran kalıyor. Tarihi silah, radyo evlerde ve tarlalarda kullanılmış ürünler bugünlerde Aziz Usta'nın duvarını süslüyor. Gelen vatandaşlarda tarih kokan bu ürünlerin içinde yemeklerini yemenin keyfini sürüyor. Konuyla ilgili konuşan işletme sahibi Aziz Karagöz, tarihi ürünlerin işletmesine farklı bir hava kattığını söyledi.

Gelen bir çok müşterinin şaşırdığını ifade eden Karagöz, “Tarihimiz bizim için önemli. Burada yüz yıl elli yıl önce kullanılan ürünler var. Özellikle gençler bu ürünleri merak edip yakından inceliyor. Buda bizim hoşumuza gidiyor. Hem tarihi ürünleri inceleyip hemde hazırlanan kebaplarını yiyorlar. Bu tarihin içinde yaptığımız yöresel müziklerle de misafirlerimizi tarihi yolculuğa çıkarıyoruz” dedi.