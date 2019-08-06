Tarihi Demirciler Arastasında zemin düzenleme çalışmaları başladı

İlçede cephe ve sokak sağlıklaştırma çalışmaları tamamlanan Demirciler Arastasında yapılan alt yapı çalışmalarının ardından zemin düzenlemeleri başladı.

Tarihi Arastalar Çarşısı ve Aziz Mahmud Hüdayi Camii çevresinde bulunan yollara taş döşeme ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Demirciler Arastasında yapılan restorasyon çalışmalarının ardından tarihi dokuya uygun şekilde yaşama uyarlandı. Alt Yapı çalışmalarının da tamamlandığı bölgede yollara taş döşeme işlemleri başlatıldı. Daha yaşanabilir ve sağlıklı ortamın oluştuğu bölgede vatandaşlarda yapılan çalışmalardan dolayı memnun olduklarını belirterek Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü'ye teşekkür ettiler.