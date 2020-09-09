Tarihi eser operasyonu

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince tarihi eser kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalarda; 1 şahıs yakalandı. Şahsın ikametinde yapılan aramalarda; değişik tarihi dönemlere ait sikke, heykelcik, çanak, küp olmak üzere toplamda 63 parça tarihi eser ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında adli tahkikat başlatıldı.