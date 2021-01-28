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Tarihi eser operasyonunda 19 sikke ele geçirildi

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 19 adet sikke ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılara yönelik operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda Helenistik, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait 19 adet sikke ele geçirildi.


Yakalanan şüpheli, ‘Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefetten gözaltına alındı.

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