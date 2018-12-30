Tarihi külliyenin duvarları temizlendi

Eskişehir'in tarihi Odunpazarı bölgesinde bulunun Osmanlı dönemine ait 5 asırlık tarihi Kurşunlu Külliyesi'nin duvarlarına yazılan çirkin yazılar temizlendi.

1517 yılında Osmanlı vezirlerinden Çoban Mustafa Paşa tarafından yapılan Kurşunlu Külliyesi, Odunpazarı bölgesinin en önemli tarihi yapıları arasında yer alıyor. Eskişehir'e gelen yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği mekanların başında bulunan tarihi külliye, cami, şadırvan, medrese, talimhane, imaret, harem, türbe ve 2 kervansaraydan oluşuyor. 500 senelik tarihi yapının duvarları ise kimliği belirsiz ve duyarsız kişi veya kişilerce karalanmıştı. Argo yazılarla son derece kirli bir görüntü ortaya koyduğu duvarlar, tarihe olan saygısızlığı gözler önüne serdi. Uzun zamandır bulunan çirkin yazılardan ötürü şikayetlerini dile getiren vatandaşlar, duvarın eski haline dönmesi yönünde talepte bulunmuştu.

Vatandaşların talebi üzerine temizlik çalışması başlatan Vakıflar Bölge Müdürlüğü ekipleri, tarihi dokuya zarar vermeden külliye duvarını eski haline getirdi. Duvarın temizlendiğini gören vatandaşlar duruma sevinirken özellikle tarihi bölgelerde böyle durumlarla karşılaşmak istemediklerini belirtti. Tarihe ışık tutan yapıların herkesçe korunması gerektiğini kaydeden vatandaşlar, insanları duyarlı olmaya davet etti.