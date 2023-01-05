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Tarihi külliyenin duvarlarına büyük saygısızlık

Eskişehir’in tarihi Odunpazarı bölgesinde bulunun Osmanlı dönemine ait 5 asırlık tarihi Kurşunlu Külliyesi’nin duvarları vandalların hedefi oldu.

Eskişehir'in tarihi Odunpazarı bölgesinde bulunun Osmanlı dönemine ait 5 asırlık tarihi Kurşunlu Külliyesi'nin duvarları vandalların hedefi oldu.


1517 yılında Osmanlı vezirlerinden Çoban Mustafa Paşa tarafından yapılan Kurşunlu Külliyesi, Odunpazarı bölgesinin en önemli tarihi yapıları arasında yer alıyor. Eskişehir'e gelen yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği mekânların başında bulunan tarihi külliye, cami, şadırvan, medrese, talimhane, imaret, harem, türbe ve 2 kervansaraydan oluşuyor. 500 senelik tarihi yapının duvarları vandalların yeni hedefi haline geldi. Bilinçsiz bir şekilde duvarlara kazınmış birçok isim ve sözcükler son derece kirli bir görüntü oluştururken, bu durum tarihe olan saygısızlığı bir kez daha gözler önüne serdi. Geçtiğimiz yıllarda da tarihi külliyenin girişinde yer alan sütunların bazı saygısız vatandaşlar tarafından tahrip edilip kazındığı biliniyordu.

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