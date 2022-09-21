Tarihi Odunpazarı bölgesi esnafı şaşkın ve tepkili

Eskişehir'de tarihi Odunpazarı bölgesindeki Kemal Zeytinoğlu Caddesi ve bağlantılı sokakların trafiğe kapatılması kararından sonra bölgedeki esnaf yayalaştırılma kararının işlerini olumsuz etkileyeceğini belirterek tepkilerini dile getirdi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, tarihi Odunpazarı bölgesindeki Kemal Zeytinoğlu Caddesi'nin 26 Eylül itibariyle tamamen trafiğe kapatılacağını açıkladı. Yapılan açıklamada UKOME'nin 2017'de aldığı, ancak 5 yıldır uygulanmayan karara göre caddenin ve bağlantılı sokakların tamamen yayalaştırılacağı belirtildi. İlk etapta 09.00 ile 21.00 arasında trafiğe kapatılacak olan cadde üzerinde iş yapan vatandaşlar alınan karara tepki gösterdi. O bölgede dükkân işleten esnaflar, potansiyel müşterinin araçlar ile geldiğini ve cadde yayalaştırıldığında büyük bir kayıp olacağını savunuyor. Eskişehir'in birçok bölgesine simit dağıtımı yapan tarihi fırın sahipleri de, hem uzaklardan gelen müşterilerin artık gelmeyeceğini hem de ürün dağıtımı yaptıkları araçlarını caddeye nasıl sokacağını düşünüyor.

“Katlı bir otopark buranın sıkıntısını çözer”

Tarihi Odunpazarı bölgesinin turizme açık bir yer olduğu için cadde üzerinde mahalle halkı olmadığını belirten Enes Altın, potansiyel müşterinin dışarıdan gelenler olduğunu söyledi. Cadde yayalaştırıldığı zaman dışarıdan gelenlerin buraya gelemeyeceğinden yakınan Altın, “Caddenin trafiğe kapatılacağını duyduk, çok üzüldük. Çünkü buradaki potansiyel müşteri arabayla gelenler. Burada yaşayan kesim yok, turizme açık bir yer. Gelen giden müşterilerimizden dolayı sıkıntı yaşayacağımızı düşünüyoruz. Yetkililer bununla ilgili bir fizibilite yaptılar mı, esnaf için yararlı olacağını düşünüyorlar mı? Esnaf sıkıntıya girer, belki dükkânını kapatıp gitme durumuna bile gelebilir. Bu konuda iyi bir çalışma yapmalarını rica ediyorum. Ben doğru bir karar olmadığını düşünüyorum, inşallah bir daha elden geçirirler. Caddenin trafiğe kapatılmasının haricinde katlı bir otopark buranın sıkıntısını çözer, yukarıda da kocaman bir alan var” dedi.

“İnsanlar buraya araçla giremediği zaman gelmezler”

Cadde üzerindeki tarihi fırınlardan birinin işletmeciliğini yapan Ersin Taşkesen, çok uzaklardan buraya simit almaya gelen müşterileri olduğundan bahsetti. Gelenlerin hepsinin araçları ile gelip gittiğini belirten Taşkesen, caddenin trafiğe kapatılmasından sonra kimsenin kolayca gelip gidemeyeceğinin altını çizdi. Taşkesen sözlerine şöyle devam etti:

“Caddenin araç trafiğine kapatılması tüm esnafı etkiler. Esnafa faydası değil, zararı olur çünkü buraya araç girmediği zaman bizim işimiz olmaz. Burası eski ve tarihi bir fırın olduğu için çok uzaklardan gelenler var. Haliyle insanlar buraya araçla giremediği zaman gelmezler. Yetkililer iki tane personel koyup, araçların caddeye park etmesini engelleyebilir. Yetkililer daha iyi bilir, bu bizim fikrimiz”

“Cadde trafiğe kapatıldığı zaman mal alımlarında çok güçlük olacak”

Tarihi Odunpazarı bölgesinde kasaplık yapan Kadir Şen ise, Kemal Zeytinoğlu Caddesi'nin ve bağlı sokakların tamamen trafiğe kapatılmasının, dükkânlara mal getirip götürürken sorun oluşturacağı belirtti. Esnafın mağdur olacağını söyleyen Şen, “Cadde trafiğe kapatıldığı zaman mal alımlarında çok güçlük olacak. Müşterilerimiz arabayla gelemeyecek, kapatmak yerine caddeyi tek yön yapmak daha uygun olur. Esnaf çok mağdur olacak. Buradan yetkililere sesleniyorum, bu caddeyi trafiğe kapatmak yerine tek yön yapın. Tur otobüsleri turistleri aşağıda bırakacak, haliyle üst taraflara çıkan olmayacak. Hükümet dağları delip yol yapıyor, burada hazır yapılmış yol varken kapatmasının hiç gereği yok” ifadelerini kullandı.