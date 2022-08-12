Eskişehir'de yıkılması planlanan eski otogar binası yanında yer alan tarihi otelin yıkımı sürüyor.

Yaklaşık 15 yıldır atıl vaziyette duran eski otogar binasının ve aynı arazideki tarihi binaların yıkılmasına karar verilmişti. Kullanılmayan binaların yıkılıp yerine daha modern bir mimariyle yeni bir alışveriş merkezi, rezidans ve otopark yapılması planlanıyor. Eski otogar binasının hemen yanında yer alan 1964 yılında yapımı tamamlanan ve 6 Aralık 2006 tarihine kadar şehre hizmet veren tarihi otelin, yıkım çalışmaları başladı. 48 yıllık tarihi bina yıkılırken, vatandaşların uzun uzun çalışmaları izlediği görüldü.

Tarihi otelin yıkımının tamamlanmasının ardından, eski otogar binasının yıkımına başlanması planlanıyor.