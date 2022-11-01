İhlas Haber Ajansı

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Tarihi sokaklarda sessizlik hakim

Eskişehir’in tarihi evleriyle meşhur Odunpazarı Bölgesi, araç trafiğine kapatılmasıyla birlikte sessizliğe büründü.

Eskişehir'in tarihi evleriyle meşhur Odunpazarı Bölgesi, araç trafiğine kapatılmasıyla birlikte sessizliğe büründü.


Her yıl binlerce turiste ev sahipliği yapan tarihi evleriyle meşhur Odunpazarı Bölgesi boş kaldı. Geçtiğimiz günlerde araç trafiğine kapatılan ve bölge esnafı tarafından tepki gören karar sonrası sokakların sessizliğe bürünmesi dikkat çekti. Çevrede yaşayan vatandaşlar, yayalaştırma kararının ardından ziyaretçi sayısının azaldığına vurgu yaptı. Farklı tür müze ve tarihi evlerin yer aldığı bölge, eski kalabalık günlerini arıyor.

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