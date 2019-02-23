Tarık Uslu: "Alttan ısıtma çime ve sahaya zarar verebiliyor"

Türkiye'de 2013 yılında Eskişehirspor'da çalışırken ilk defa kendisinin alttan ısıtma olmadığı için branda uyguladığını hatırlatan Tarık Uslu, branda ile koruma yönteminin iki nedenle daha yararlı olduğunun altını çizdi. Çim sağlığı açısından ısıtma yerine branda sisteminin kullanılması gerektiğini belirten Uslu, "Türkiye'de ilk kez ben Eskişehirspor'da uygulamıştım. O dönem eleştiriler de almıştım. Yıllar geçtikten sonra büyük kulüpler uygulamaya başladı. Kar ya da yağmurdan sonra alttan ısıtma devreye alındığında saha çok fazla yumuşuyor. Böyle bir sahayı futbolcu ve teknik direktörler istemiyor. Diğer bir neden ise yüksek elektrik faturalarının gelmesi. Kulüpler yüksek faturaları kaldırmakta güçlük çekebiliyor" dedi.

Brandaların turuncu olması ile ilgili de konuşan Uslu, "Güneş ışınlarını daha iyi çektiği için turuncu renkli branda kullanılıyor" diye konuştu.