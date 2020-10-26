Tarım arazileri adım adım moloz ve hafriyat çöplüğüne dönüşüyor

Eskişehir'de tarım arazilerinin olduğu alanlara moloz ve hafriyat atıkları dökülmeye devam ediliyor.

Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından tarım arazilerinin yanı başına rastgele gelişigüzel bir şekilde dökülen atıklar doğaya zarar veriyor. İHA muhabirinin drone ile havadan görüntülediği atıklara, Odunpazarın ilçesine bağlı Yusuflar Mahallesinde yaz sezonu için ürün verecek olan tarlaların bulunduğu alanlarda yine rastlandı. Çevredeki vatandaşlar, daha önce de gözlenen, tarım alanlarının zarar görmesine, oluşan görüntü kirliliğine ve yasal olmayan atık dökümüne tepki gösteriyor. Verimli tarım arazileri giderek çöplüğe dönüşürken, vatandaşlar yetkilerden daha sıkı denetim ve yaptırım beklediklerini belirtiyorlar.