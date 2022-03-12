Tarım arazileri ve meralar üzerindeki madencilik firmalarının sorun ve talepleri görüşüldü

İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, ülke toprağı her karışının çok kıymetli olduğunu belirterek, "Bu sebeple madencilik sektörünün yeraltı zenginliklerimizi ekonomiye kazandırılması esnasında tarımsal üretime ve çevreye zarar vermeden faaliyetlerine devam edebilmesi için üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz.” dedi

Eskişehir Madencilik Kümesi Başkanı Metin Çekiç ve beraberindeki Yönetim Kurulu üyeleri, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Heyeti, İl Müdürlüğü merkez binası toplantı salonunda İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş ile İl Müdür Yardımcısı Rıdvan Akpolat ve ilgili Şube Müdürleri karşıladı. Gerçekleşen ziyarette Eskişehir tarım arazileri ve meralar üzerinde faaliyet gösteren madencilik firmalarının sorun ve talepleri, Tarım ve Orman Bakanlığı mevzuatları kapsamında yürütülmesi gereken işlemler ile ilgili karşılıklı bilgi paylaşımı gerçekleştirildi.

İl Müdürü Gümüş, “Ülkemizin her karış toprağının üstü de altı da bizim için çok kıymetli. Devlet kurumları olarak temel felsefemiz öncelikle ilimiz ve ülkemizin kalkınması. Bu sebeple madencilik sektörünün yeraltı zenginliklerimizi ekonomiye kazandırılması esnasında tarımsal üretime ve çevreye zarar vermeden faaliyetlerine devam edebilmesi için üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz.” dedi.

Karşılaşılan sorunlara yapıcı çözümler üretmek için kurumlar arası iletişimin önemine dikkat çeken Gümüş, Eskişehir madencilik sektörünün talep etmesi halinde maden ihracatıyla ilgili sorumluluk alanındaki konularda eğitim faaliyetleri gerçekleştirebileceğini ifade etti.