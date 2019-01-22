Tarım danışmanlığı dosyasını Özlü'ye ulaştırdı

Ankara'da düzenlenen Çiftçilik Danışmanlık Sistemi Projesi Bölgesel Eğitim toplantısına katılan Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü Hasan Özlü'ye sunduğu dosyada, tarım danışmanlarının sorunları ile toprak analiz çalışmalarının ortak projelerle götürmek zorunda olunduğunu belirtti.

Buluşan, sunduğu dosyada tarım danışmanlığının ülke tarımına çiftçiye kurum ve kuruluşlara faydalı olabilmesi için önerileri sıraladı. Tarım danışmanlarının ziraat mühendisi olduğundan memur maaşından daha az maaş almaması gerektiğini belirten Süleyman Buluşan, "Danışmanlık hizmeti verecek ziraat odasının bir sivil toplum kuruluşu olduğunu hizmet amacı taşıdığından kanunlar çerçevesinde vergi sorgulama gibi düşünceler olmamalı, bizler üye aidatı ile odalarını yaşatan kuruluşlarız. Alınan aidatlarla öncelikler personel maaş sigorta ve vergiler yatmaktadır. Danışmanın kullanacağı ofis 15 metrekare olacak 5 sandalye olacak şeklinde değil, Elinde bilgisayarı çiftçinin ayağına, bahçesine, tarlasına her anı sahada geçen bir danışman olmalı. Çiftçi sayısı 60 kişiyle değil mevsime göre (üretim zamanı) mahalle, köyde çiftçinin toplu olarak bulunabileceği anlarda yanlarında olmalı, danışman çiftçinin ajandası, kalemi ve sözcüsü olmalı. Danışmanlıkla beraber toprak analiz laboratuvarlarının da eski çalışılırlığını sağlamalı 3-4 yıldır toprak analiz yaptıran hiç kimse kalmadı diyecek kadar azaldı. Ancak çatak projesi gibi 50 dönüm üstü olanlar mecburiyetten yaptırıyorlar. Kaldı ki 50 dönüm altı çiftçimiz Tepebaşı bölgemizde daha çok, 91 mahallemizde toprağını analiz ettiren 20 kişi çıkmaz. Toprağımızın röntgenini unuttuk. Hastalıklar her geçen gün artıyor. Çiftçimize verilen 2,5 TL destek çok görüldü. Oysa verilecek desteğin tarımımıza sahip çıkarsak fazlasıyla ekonomimize kazandırırız. Acil yapılması gereken bıraktığımız danışmanlığı ve toprak analiz laboratuvarlarımızı çalıştırmaktır. Dört bin ziraat mühendisimizle kaldığımız yerden başlayıp çiftçi, ziraat odaları, tarım danışmanları ve devletimizle mühendis sayımızı 40 binlere çıkarmalıyız. Tarım danışmanlığı ve toprak analizi birlikte düşünerek tek bir proje haline getirmeliyiz. Danışmalık için ödeneğin devletimize çiftçimize çok büyük kazançlar getireceğini, katma değerinin artacağını, önümüzdeki sezon Ç.K.S.'lerin ziraat odalarına Zobis sitemi ile başladığında ziraat odalarına çiftçini daha çok güvenini artacağı. Daha kaliteli eğitim, daha verimli ürün, daha az gübreleme yapılarak kalite arttırılabilir. Tarım ilçe müdürlüklerimiz Ç.K.S.yi ziraat odalarına devrettikten sonra, personeli; çiftçimize daha fazla vakit ayırarak denetim, eğitim konularına ağırlık verip kalitemize kalite katacaktır" diye anlattı.