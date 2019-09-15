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Tarım işçilerinin çadırları ilaçlanıyor

Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğü ekipleri, her yıl Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden tarım alanlarında çalışmak için Eskişehir’e gelen mevsimlik işçilerin kaldığı çadırları düzenli olarak ilaçlıyor.

Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğü ekipleri, her yıl Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden tarım alanlarında çalışmak için Eskişehir'e gelen mevsimlik işçilerin kaldığı çadırları düzenli olarak ilaçlıyor.


Son olarak yapılan çalışmalarda Sakintepe Mahallesi'nde bulunan çadırlar ekipler tarafından ilaçlanarak dezenfekte edildi. Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Tepebaşı Belediyesi sınırları içinde yer alan tarım alanlarında çalışmak için aileleri ile birlikte gelen mevsimlik tarım işçilerinin daha sağlıklı bir ortamda yaşamaları ve herhangi bir salgın hastalığa yakalanmamaları için ilaçlama çalışmalarının aralıksız olarak sürdürüleceği belirtildi.

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