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Tarım sigortalarında 2020 yılı ölçütleri belli oldu

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından 2020 yılında kapsama alınacak riskler, ürünler, bölgeler ve prim desteği miktarları belirlendi.


Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Tarım Sigortalarının amacının doğal afet ile hastalıkların, tarım ve hayvancılıkta neden olduğu zararları karşılayıp üreticiyi uzun vadede gelir istikrarına kavuşturmak ve üretimde sürdürülebilirliği sağlamak olduğu hatırlatıldı. Açıklamada, “İlimizde de her yıl artarak devam eden tarım sigortaları, 2020 yılı Tarım Sigortaları Havuzu tarafından kapsama alınacak ürünler, riskler, bölgeler ve işletme ölçekleri itibariyle devlet tarafından sağlanacak prim desteği miktarları 24 Aralık 2019 tarih ve 1902 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenmiştir. Çiftçilerimizin karşılaştıkları afetlere en az yüzde 50 oranında prim desteği sağlanmakta olup ilçe bazlı kuraklık verim sigortasında bu oran yüzde 60'a çıkmaktadır. Tarım sigortası prim desteğinden yararlanacak üreticilerin; 5488 sayılı Tarım Kanununun 20'nci maddesi (d) bendi ve geçici 2'nci maddesi ile 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 13'üncü maddesi ikinci fıkrasında belirtildiği şekilde, Bakanlığımızın kayıt sistemlerine kayıtlı olmaları yasal bir zorunluluktur. Üreticilerimizin alın teri ve emeklerinin boşa gitmemesi, üretimin sürdürülebilirliğinin en az risk ile devam ettirilebilmesi için tüm üreticilerimizin Tarım sigortası yaptırması önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.

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