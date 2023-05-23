Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'den Eskişehir paylaşımı

Dr. Vahit Kirişçi, Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde tarım arazilerini su ile buluşturacak toplam 600 milyon lira değerindeki projenin başlayacağını duyurdu.

Dr. Vahit Kirişçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Eskişehirli vatandaşlara bir müjde verdi. “Yukarı Sakarya İlyaspaşa Sulaması Yapım İşi” isimli projenin başlayacağını duyuran Bakan Kirişçi, bu proje ile Eskişehir'in Günyüzü ve Ankara'nın Polatlı ilçelerinde 44 bin dekar tarım arazisinin su ile buluşacağını açıkladı. Bakan Kirişçi, toplam 600 milyon lira sözleşme bedelli projenin herkese hayırlı olmasını diledi.