Tarım ve Orman Müdürü Sever, ‘Süne-Sürvey' çalışmalarını inceledi

Tepebaşı ilçesi Keskin Mahallesinde kıymetlendirme sürveyi yapan Süne Teknik Ekibini arazide ziyaret eden İl Tarım ve Orman Müdürü Emine Sever, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sever burada yaptığı açıklamada, “Süne mücadelesinin ilimizde 2019 yılında oluşturulan toplam 20 ekip ve 72 teknik personel ile yürütülüyor ve yaklaşık 2 milyon 100 bin dekar hububat ekili alanda mücadele devam ediyor. İlimizde 13 Mayıs'ta başlayan kıymetlendirme sürveyi çalışmalarının 23 Mayıs'a kadar tamamlanması gerekiyor. Süne Teknik Ekiplerinin hafta sonları dahil mesai mevhumu gözetmeden teknik talimatlar çerçevesinde yoğun bir çalışma yürütüyor.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca İl Müdürü Sever, “Yaklaşık 1 ay kadar daha sürecek olan süne mücadelesi çalışmalarının aynı yoğunlukta devam edecek ve bu yıl kaliteli buğdaya Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından yüzde 4 ilave kalite primi verilecek. Çalışmalar sonucu teknik ekipler tarafından ilaçlama kararı alınan buğday ekili alanların üreticiler tarafından mutlaka ilaçlanması gerekiyor. Aksi takdirde üreticilerimizin kaliteli buğday üretmekte sıkıntı yaşayabilirler” dedi.

Süne mücadelesinde görev yapan tüm personele başarılar dileyen Sever, bu kapsamda yapılan çalışmaların kente ve ülke tarımına hayırlı olmasını temenni etti.