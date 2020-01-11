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Tarım yayımcısı ve danışmanlarına hizmet içi eğitim

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından tarım yayımcısı ve danışmanlarına hizmet içi eğitim programı düzenlendi.


Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü eğitim programlarına devam ediyor. Bu kapsamda son olarak müdürlük tarafından tarım yayımcısı ve danışmanlarına yönelik hizmet içi eğitimler verildi. Gerçekleştirilen programda bir konuşma yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, "Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinin yürütülebilmesi için, tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinin düzenlenmesine dair yönetmelik ve tarımsal yayım ve danışmanlık sınavı uygulama esasları doğrultusunda verilen, Tarım Yayımcısı ve Tarım Danışmanı Sertifikası'na sahip olunmalıdır.


İlimizde tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerini yürüten ve bu konuda sertifika sahibi olan yayımcı ve danışmanlara teknik bilgilerini artırmak ve üreticilerimize daha verimli hizmet sunmalarını sağlamak amacıyla 2 günlük hizmet içi eğitim düzenlenmiştir" dedi.


Eğitim, katılımcıların sorularının cevaplanmasıyla sona erdi.

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