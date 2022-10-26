Tarımda katma değeri yüksek tıbbi ve aromatik bitkiler üretimi

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinatörlüğünde Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından Erasmus+ Mesleki Eğitim Stratejik İş birlikteliği programı tarafından desteklenen "Akıllı ve Dijital Tarım" "Smart and Digital Agriculture" isimli projenin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Bir otelde gerçekleştirilen toplantıda, 24 ay sürecek projenin ortakları Anadolu Üniversitesi, Sarıcakaya Belediyesi, Sarıcakaya İlçe Tarım Müdürlüğü ile Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği (KÜAD) olup yurtdışından İspanya, Bulgaristan, Makedonya ve Belçika olarak belirlendi.

Sarıcakaya, Beylikova, Mahmudiye ve Han'da gençlere yönelik eğitimler düzenlenecek

Konuyla ilgili açıklamada, proje ile tarımda katma değeri yüksek tıbbi ve aromatik bitkiler aracılığıyla gençlerin tarımda istihdamını destekleyerek genç işsizliği önlemeyi amaçlamaktayız. Özellikle başta lavanta yağı üretimi olmak üzere tıbbi ve aromatik bitkilerde hammadde üretimi amaçlanmaktadır. Ayrıca proje ile bilinçsiz tarım faaliyetlerine karşın farkındalık oluşturma, tarımda dijitalleşmeyi destekleme, akıllı ve sanal tarım uygulamaları ve eğitimi programı geliştirme hedeflenmektedir. Projeyle tıbbi ve aromatik bitkiler hammadde üretimine yönelik Sarıcakaya Çok Programlı Anadolu Lisesi Tarım bölümünde başta lavanta yağı olmak üzere aromatik bitkilerden yağların üretimi için bir laboratuvar kurulacaktır. Yine proje ile tıbbi ve aromatik bitkiler hammadde üretimine yönelik eğitim programı, sanal laboratuvar, e-öğrenme platformu ve akıllı sera uygulaması geliştirilecektir. Son olarak Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uluslararası Kongresi düzenlenecektir. Hazırlanan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Hammadde Üretimi Eğitim Programı Sarıcakaya, Beylikova, Mahmudiye, Han olmak üzere ilçelerde gençlerimize yönelik eğitimler düzenlenecektir. Katma değeri yüksek ürünlerle tarım sektörünü çekim merkezi haline getirmeyi, gençlerin tarımı tercih etmelerini sağlayacağız." denildi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Salih Altun, Mihalgazi Kaymakamı Ali Emre Deniz, Sarıcakaya Kaymakamı Hasan Çakır, İnönü Kaymakamı Tolga Ustaoğlu, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Sarıcakaya Belediye Başkan V. Ramazan Işık, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Demirci, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, ilçe milli eğitim müdürleri, mesleki ve teknik Anadolu lisesi müdürleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.