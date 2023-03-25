Tarımsal destekleme için 36 milyon liralık ödemeler başladı

Eskişehir'de tarımsal faaliyet gösteren şahıs ve işletmelere destek amacıyla yapılacak olan 36 milyon liralık ödeme, hesaplara aktarılmaya başladı.

Farklı tarımsal alanlarda faaliyet gösteren şahıs ve işletmelere verilmesi planlanan 36 milyon 170 bin 20 TL'lik ödeme, hesaplara aktarılmaya başladı. Eskişehir'de 5 farklı iş kolunda faaliyet gösteren 6 bin 25 üretici ve işletmeye toplamda 36 milyon 170 bin 20 TL ödeme yapılacak.

Başlayan destek ödemeleri hakkında açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, şu ifadeleri kullandı:

“Eskişehir'de 36 Milyon 170 bin 20 TL tarımsal destekleme ödemesini bugün itibariyle üreticilerimize ödüyoruz. ‘Anaç Koyun Keçi Desteği' için 4 bin 217 yetiştiricimize 27 milyon 96 bin 750 TL, ‘Sürü Büyütme ve Yenileme Desteği' için bin 454 yetiştiricimize 8 milyon 220 bin 800 TL, ‘Tiftik Desteği' için 29 yetiştiricimize 18 bin 700 TL, ‘Arılı Kovan Desteği' için 318 İşletmeye 608 bin 170 TL, ‘Hastalıktan Ari İşletme Desteği' için 7 işletmeye 225 bin 600 TL olmak üzere toplamda 36 Milyon 170 bin 20 TL destekleme ödemesini bugün itibariyle üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı bereketli olsun.”