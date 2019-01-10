Tarımsal eğitim ve öğretimin 173'üncü yılı

Tarımsal eğitim ve öğretimin 173'üncü yıl dönümü nedeniyle Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Mert Erman Özen, 2018 yılı itibari ile 40 üniversitede Ziraat Mühendisliği eğitimine yönelik kuruluş fakülte ile tarımsal eğitim ve öğretimin devam ettiğini söyledi. 35 fakültede açılan 5 bin 498 kontenjana, 4 bin 81 öğrenci kayıt yaptırdığını hatırlatan Özen, “Teknolojik gelişmelerin tarım sektörü içinde uygulanabilir hale getirilmesinde en önemli görev, ziraat mühendislerine düşmektedir. Giderek artan nüfusun dengeli ve sürdürülebilir olarak beslenme talebi, mesleğimizin önemini daha da arttırmıştır. Tarımsal ürün üreten çiftçilerimizin, küçükbaş, büyükbaş ve diğer hayvancılık sektörleri ile uğraşan üreticilerimizin dünyadaki katı rekabet koşullarıyla devlet desteği olmadan baş etmeleri mümkün değildir. Tarımsal Danışmanlık mevzuatının gözden geçirilerek, ülkemiz şartlarında uygulanabilir ve sürdürülebilir hale getirilmesi gerekmektedir. Ziraat mühendisliğinde uygulanan büro açılması, danışmanlık hizmeti verilmesi koşulları ile kurallarının, anlaşılır ve uygulanabilir şekilde yeniden düzenlenmesi gereklidir" dedi.