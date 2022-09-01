Tarımsal ilaçlamada İHA kullanım eğitimi

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi iş birliğinde tarımsal ilaçlamada insansız hava aracı (İHA) kullanım eğitimi, Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda düzenlendi. Etkinliğe Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Levent Özbunar, ziraat mühendisleri ve üreticiler katıldı.

“İş birliğimiz de devam edecek”

Etkinlikte katılımcılara hitap eden Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu, Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı hakkında bilgiler verirken, “Bugün burada önemli bir eğitim gerçekleştiriyoruz. Ziraat mühendisleri olarak çok değerli bir meslek yapıyorsunuz. Bu eğitimin de faydalı olacağına inanıyoruz. İlerleyen dönemlerde TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası ile iş birliğimiz de devam edecek” diye konuştu.

“Tarımsal güç doğru değerlendirilmelidir”

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Levent Özbunar da günümüzde ziraat mühendislerine önemli görevler düştüğünü belirterek, “Ülkemizde tarım sektörü toplumumuzun temel beslenme gereksinimini karşılayan, ülke genelinde istihdam oluşturan, sanayiye ham madde sağlayan, ihracat ürünleri ile döviz getiren sektörler arasındadır. Bu konuda da biz ziraat mühendislere büyük görevler düşmektedir. Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi milli ekonominin temeli ziraattır. Dünyada her konuda söz sahibi olmak isteniyorsa, tarımsal güç doğru değerlendirilmelidir. Üreticilerimize en iyi hizmeti sunmak ve kendimizi geliştirmek zorundayız. Bu eğitim neticesinde bu ilaçlama şeklini de şehrimizdeki ziraat mühendislerimizin en iyi şekilde yapacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Öğr. Gör. Dr. Tamer Savaş tarafından gerçekleştirilen eğitimde, tarımsal ilaçlamada insansız hava araçları kullanımı konusu detayları ile ele alındı. Ardından Savaş, katılımcılar için açık alanda drone ile bir sunum gerçekleştirdi. Tepebaşı Belediyesi ve TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi yetkilileri, verdiği eğitimden dolayı Savaş'a teşekkür ederek plaket takdim etti. Katılımcılar da tarımsal ilaçlamada dron teknoloji kullanımının, çağın getirdiği önemli kolaylıklardan olduğunu belirterek, katılım belgelerinin takdim edilmesi etkinlik ile sona erdi.