Tarımsal üretimde tahmin ve erken uyarı sistemleri tanıtıldı

Tepebaşı Belediyesi'nin Eskişehir'de ilk defa uygulanan Tarımsal Üretimde Tahmin ve Erken Uyarı Sistemleri Projesi, Gündüzler Mahallesi'nde üreticilere tanıtıldı.

Tepebaşı Belediyesi, BEBKA 2022 Yılı Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı'ndan destek alarak hayata geçirdiği Tarımsal Üretimde Tahmin ve Erken Uyarı Sistemleri Projesi'yle örnek çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Tarımsal Üretimde Tahmin ve Erken Uyarı Sistemleri Projesi, kentte faaliyet gösteren üreticilere tanıtılıyor. Gündüzler Mahallesi'nde gerçekleştirilen sunumda, hayata geçirilen projeyle ilgili detaylı bilgiler verildi ve üreticiye sağlayacağı faydalardan bahsedildi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden Doğancan Kahya, Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nden Yavuz Fatih Fidan Temiz ve Tepebaşı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü yetkililerinin yatığı bilgilendirmede, toplantıya üreticilerin yanı sıra Gündüzler Mahalle Muhtarı Selim Kurnaz da katıldı.

Tüm Tepebaşı kırsalına hizmet verecek

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, ileri teknolojinin kullanıldığı ve Türkiye'ye örnek olan Akıllı Şehir projesinin yanında tarımda da kullanılan teknoloji ile hem üretici hem de tüketiciye önemli katkılar sunulduğuna dikkat çekiyor. Eskişehir'de ilk defa uygulanan proje çerçevesinde; Tepebaşı'nda tarımsal faaliyet gösterilen 477 bin 769 dekar alanı kapsayacak şekilde 5 mahallede istasyonlar kuruldu. Ayrı iklimsel özelliklere sahip Beyazaltın, Cumhuriyet, Kavacık, Yusuflar ve Takmak mahallelerinde kurulan Tarımsal Tahmin ve Erken Uyarı İstasyonları, tüm Tepebaşı kırsalına hizmet verecek.

Tahmin ve Erken Uyarı Sistemi

Tahmin ve Erken Uyarı Sistemi; havanın ve toprağın sıcaklık, yağış, rüzgar, nem, güneşlenme değerlerini belirleyerek bu değerlerin anlık ve uzun süreli kayıt altına alır. Elde edilen değerleri, bitkisel üretim için yorumlar ve üreticiye sunarak gerekli önlemlerin alınmasını sağlar. Bu sistem sayesinde üretici; ürününün kalitesini yükseltirken, maliyetlerini de kontrol altında tutabiliyor. Gübre, ilaç, sulama ve benzeri giderlerden tasarruf sağlayan üretici, hastalıkları zarara uğramadan tahminleyip önlemini alabiliyor. Ayrıca sistem sayesinde, ekim yapılan alanlardaki iç ve dış iklim değerleri ile ani değişimler de anlık olarak takip edebiliyor.

Üreticiler de hayata geçirilen projeden duydukları memnuniyeti belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Program sonunda üreticilere katılım belgesi takdim edildi.