“Tarımsal Üretimde Verimliliği Geliştirme Projesi” başlatıldı

Emine Emir Şahbaz Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya; İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, müdür yardımcısı, şube müdürleri ve çok sayıda teknik personel ile proje uygulanan çiftçilerimiz katıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Sever, toplantının açılışında yaptığı konuşmada; ”Toprak ve Su Candır, Bilinçli Ellerde Hayattır” sloganıyla “Tarımsal Üretimde Verimliliği Geliştirme Projesi” başlatıldığını belirtti. Sever, il ve ilçe müdürlüklerinde görevli personel ile 14 ilçeden 50 çiftçiye “Tarımsal Üretimde Toprak ve Su Kaynakları Yönetimi” konusunda eğitim ve bilgilendirme toplantısı düzenlendiğini ifade etti.

Sularda tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan nitrat kirliliğinin önlenebilmesi için, tarımsal üretimde aşırı gübre kullanımının önüne geçilmesi gerektiğini söyleyen İl Müdürü Dr. Emine Sever, ayrıca bitkisel üretimde son yıllarda küresel ısınma ve iklim değişiklikleri sonucu çok önemli hale gelen kısıtlı su kaynaklarının da basınçlı sulama sistemleriyle daha tasarruflu ve etkin kullanılması gerektiğini belirtti.

Daha sonraki süreçte 50 çiftçiye ilçe müdürlüklerinde eğitim alan teknik personel ve Dr. Ertuğrul Karaş tarafından gübreleme ve sulama planlarının kontrol edilerek tavsiyede bulunulacağını belirten İl Müdürü Dr. Sever, ürün verimlerinin raporlanarak çiftçilerin geleneksel yöntemlerle üretim yaptıkları diğer parsellerle kıyaslama yapılacağını ve suyun etkin kullanılması sonucunda daha az su ve gübre kullanılarak, daha yüksek verim alınabildiğinin çiftçilere uygulamalı olarak gösterileceğini ifade etti.

Eğitim, konuyla ilgili Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliğinde görevli Öğretim Üyesi Dr. Ertuğrul Karaş'ın sunumunu gerçekleştirmesi ve karşılıklı soru-cevap kısmıyla sona erdi.