İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tarlada izin olsun, yemeye yüzün olsun

Eskişehir’in Günyüzü ilçesinde üzüm hasadı başladı.

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde üzüm hasadı başladı.


Bağlarda uzun ve zahmetli bir çalışma ile yapılan kazma, budama ve sulama işlemlerinin ardından şimdi de hasat zamanı geldi. Toplanan üzümlerin bir kısmı yemek için ayrıldıktan sonra, kalan büyük kısmı pekmez ve sirke için kullanılıyor. Kışlık yiyecek hazırlıklarının başladığı şu günlerde, üzüm pekmezi ve sirkesinin de sezonu başladı.


Çiftçiler, ilçede yetişen üzümün çok lezzetli olduğunu, bundan yapılan pekmez ve sirkenin de şifalı olduğunu anlatarak, "Aylarca büyük titizlik ve emekle yapılan çalışmalar hayli yorucu oldu. Ama atalarımız 'Tarlada izin olsun yemeğe yüzün olsun' sözleri ne kadar önemli ve doğru. Hasattan memnunuz, herkese hayırlı kazançlar olsun, şifalar olsun" dediler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.