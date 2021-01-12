TARSİM'den Eskişehir'e ziyaret

TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal, Genel Müdür Yardımcısı Tufan Özel ve beraberindeki heyet, 6 Ocak tarihinde Eskişehir'e ziyaret gerçekleştirdi.

Tarım sigortalarının ülke genelinde yaygınlaştırılması ve daha çok üreticiye ulaşılması amacıyla tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerini hiç durmadan sürdüren TARSİM, yeni yıla da hızlı başladı. TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal, Genel Müdür Yardımcısı Tufan Özel ve beraberindeki heyet, 6 Ocak tarihinde Eskişehir'e ziyaret gerçekleştirdi.

Program çerçevesinde, öncelikle sigortalı hayvancılık işletmesi ziyaret edildi. Programın devamında Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş ve Ziraat Bankası Bölge Yöneticisi Canay Demirbel makamlarında ziyaret edilerek, tarım sigortaları uygulamaları ile 2021 yılı yenilikleri hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.