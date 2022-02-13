Tartıştığı kahvehane sahibini silahla öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı

Eskişehir'de bir kahvehane sahibini, tartışma üzerine silahla öldürdüğü iddia edilen şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Gökmeydan Mahallesi Canay Sokak'ta gerçekleşti. Sokak üzerinde bir kahvehane işleten Ali Bahri Gürcan (51), iddiaya göre iş yerine gelen Hüseyin Ö. ile henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle kahvehaneye gelen şahıs, üzerindeki tabancayı Gürcan'a doğru ateşleyerek olay yerinden kaçtı.

Mermilerin vücuduna isabet etmesi üzerine ağır yaralanan Ali Bahri Gürcan, 112 Acil Servis ekiplerince sevk edildiği Eskişehir Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayın şüphelisi Hüseyin Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.