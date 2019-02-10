‘Taş kalıptan imgeler' sergisi

Odunpazarı Belediyesi Çağdaş Sanatlar Galerisi, sanat yolculuğuna Atilla Atar'ın “Taş Kalıptan İmgeler” adlı sergisi ile devam ediyor.

Küratörlüğünü Rıdvan Coşkun yaptığı serginin açılışına Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve çok sayıda Eskişehirli sanatsever katıldı. Sergi açılışında konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehirlilerin sanata ve sanatçıya olan duyarlılığını geliştirerek büyüteceklerini söyledi. Başkan Kurt, konuşmasında “Bugün, Çağdaş Sanatlar Galerimizin yeni bir sergisinde birlikteyiz. Atilla Atar ile dün sergiyi gezdik, ben kendisinden bilgi aldım. Oldukça zor ve zevki bir iş olduğunu düşünüyorum. Sizlerin de keyifle izleyeceğini tahmin ediyorum. Bu tür sanatçıların şehrimizde yaşaması bizler için çok önemli. Kendisine bundan sonraki sanat yaşamında başarılar diliyorum. Galerimiz önemli sergilere imza attı. Önemli sergilere ev sahipliği yaptı, bundan sonra da böyle devam edecek. Umarım 1 Nisan'dan sonrada burada çok farklı sergileri yine hep birlikte açacağız. Eskişehirlilerin sanata ve sanatçıya olan duyarlılığını geliştirerek büyüteceğiz” dedi.

Sergide konuşma yapan isimlerden biri de Sanatçı Atilla Atar oldu. Sergide yer alan eserlerin tekniği ile ilgili bilgi veren Atar, sergiye katlan herkese teşekkür ederek, iyi seyirler diledi.

Taş Kalıptan İmgeler 11 Mart'a kadar Çağdaş Sanatlar Galerisi'nde

Türkiye'deki sanat pratiğinde ve sanat eğitim alanında önemli bir yeri olan sanatçı, son dönem üretimlerini de kapsayan, özel bir seçkiyle oluşturulan eserleri izleyiciyle buluştu. Sanatçının litografilerinde soyutlanmış anlatı aracılığıyla içinde yaşadığımız yüzyılın insanı doğaya yabancılaştırdığı; üretim ve tüketim ilişkileri, çarpık kentleşme ve karmaşa, parçalanmış mekân yanılsamaları ve doğaya duyulan özlem üzerine düşünme fırsatı sunduğu sergide, bugüne kadar yurt içi ve yurt dışında birçok kişisel sergi açan sanatçının yapıtlarının yanı sıra, litografi tekniğine dair çok değerli bilgiler yer alıyor. Atilla Atar'ın “Taş Kalıptan İmgeler” adlı sergisi, 11 Mart 2019 Pazartesi Gününe kadar Odunpazarı Belediyesi Çağdaş Sanatlar Galerisi'nde izlenebilecek.