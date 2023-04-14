sınıf öğrencileri deprem bölgesindeki arkadaşlarının yüzlerinde bir nebze tebessüm oluşturabilmek adına kendi tasarladıkları çantaları ve içerisine koydukları malzemeleri deprem bölgesindeki arkadaşlarına gönderecekler.

Duygularını paylaşmak için İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre'yi ziyaret eden minikler, keçeden yaptıkları çantaları kendileri tasarladılar. İçerisine de arkadaşlarının ihtiyacı olabilecek defter, kalem, kitap, akıl oyunları, oyuncak, boyama kitapları, kalemlik gibi ders ve eğlence materyalleri ile doldurdular.

Sınıf Öğretmeni Serpil Çalışır; “Bu fikir çocuklarımıza ait. Çantaların tasarımlarını kendileri yaptılar. “Acaba arkadaşım çiçek mi sever yoksa ponpon mu?” düşünceleriyle özenerek bu çantaları hazırladılar. Bize lazım olan onlara da lazımdır düşüncesiyle içerisini doldurdular. Bir de deprem bölgesindeki arkadaşlarına mektup yazdılar.

İl Milli Eğitim Müdürümüz Pervin Töre; “Yardımlaşmak çok önemli. Yardımlaşmanın özenerek yapılması daha da önemli. Sizlerde hediyelerinizi özenerek hazırlamışsınız. En güzel şeylerden biri iyilik yapmaktır. Bizi diğer varlıklardan ayıran insani duygularımızdır. Emeği geçen öğretmenlerime, sizlere, anne ve babalarınıza çok teşekkür ediyorum" dedi.